Вторые сутки, вопреки условиям договора, рабочих, которые приехали вахтовым методом на строительство железнодорожного подхода к Крымскому мосту, не кормят.

Об этом рабочие рассказали редакции Керчь.ФМ.

«Согласно п. 2.6 трудового договора, который заключили со всеми рабочими ООО «Спецтрансмост» работодатель организует за свой счет горячее питание работников на участках строительства или обеспечивает бесплатное питание в соответствии с законодательством РФ.

Мы, зная, что нас на участок привезут, увезут и накормят, когда едем на вахту, то берем с собой минимум денег. Тем более, что на участках строительства нет возможности купить себе еду.

Уже второй день идут перебои с питанием. Вчера начальство сжалилось и покормило нас первый раз в пять часов вечера, а сегодня на это просто «забили». Мы позвонили в Москву в приемную по защите прав человека, те приняли наше обращение и посоветовали обратиться в прокуратуру.

Начальство говорит что-то невнятное, типа кто-то там не перечислил денег. Но там-то как работать, если они будут решать вопрос кто-кому должен, то мы тут с голоду сдохнем», - рассказали рабочие.

На участках строительства, в том числе там, где проходит тоннель, трудятся десятки человек, которые приехали в Керчь из разных областей России.

Действительно, в договоре, который предоставили рабочие, указана обязанность работодателя обеспечить горячим питанием. До недавнего времени по договоренности, монтажников кормили 2 раза в сутки обедом и ужином. Документы миеются в редакции Керчь.ФМ.

Напомним, вдоль железнодорожного подхода к Крымскому мосту все затоплено водой. Огромные лужи засыпаны землей, но вода все равно поступает.