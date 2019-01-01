Санкции: Для производства самолетов-амфибий России понадобится "тотальное импортозамещение"

10:41 11.04.2019 0 комментариев Россия

Самолеты-амфибии Бе-200 будут оснащены российскими двигателями ПД-10.

Об этом сообщила в четверг, 11 апреля, газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в оборонной промышленности.

"Несколько источников в оборонной промышленности рассказали изданию, что на самолеты типа Бе-200 взамен украинских двигателей Д-436 производства "Мотор Сич" могут быть установлены двигатели ПД-10 от "ОДК-Пермские моторы". Ввиду разрыва российско-украинской кооперации планировалось заменить Д-436ТП на SaM146 производства российско-французского СП PowerJet (сейчас ставятся на SSJ 100). Такой вариант считался оптимальным на переходный период, говорит один из менеджеров авиапрома: пока ОДК "доводила до ума" российский аналог, SaM146 позволил бы уже к концу 2020 года наладить выпуск ремоторизированного Бе-200. Но есть один существенный изъян: "горячая часть" SaM146 выпускается во Франции, входящей в НАТО. Это хорошо для экспортных поставок, но не подходит для главных внутренних заказчиков в лице МЧС и Минобороны", - говорится в материале издания.

Генпрокуратура сочла опытно-конструкторскую работу по ремоторизации Бе-200 стоимостью 13 млрд руб. нецелесообразной, уведомив Минпромторг об имеющихся рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций.

По словам источника издания, близкого к руководству Минобороны, в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года военные могут купить до 16 самолетов-амфибий (для размещения на четырех флотах), а МЧС - еще шесть, доведя их общее количество до 18. Потенциальный заказ на два десятка бортов является крайне важным для ТАНТК им. Бериева, он обеспечит загрузку его производственных линий на несколько лет вперед, считает высокопоставленный источник издания в авиапроме, но для этого "нужно тотальное импортозамещение",

В этом контексте и возник вариант с установкой на Бе-200 полностью российского ПД-10. Проблема в том, что этого двигателя еще нет, он должен быть разработан на базе существующего ПД-14, пишет издание.



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