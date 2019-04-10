В британському парламенті відбудуться дебати про анексію Криму
|10:21 11.04.2019
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|Крым
У британському парламенті 24 квітня відбудуться дебати щодо російської анексії Криму.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті парламенту Британії.
Організатором дебатів є депутат Консервативної партії Джон Хоувелл. Вони відбудуться о 9:30 за місцевим часом в Grand Committee Room.
Нагадаємо, Велика Британія закликає Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх домівках.
Також голова МЗС Британії Джеремі Хант закликав Росію покласти край незаконному контролю над Кримським півостровом та спробам перекроювання європейських кордонів.
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