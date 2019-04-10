У британському парламенті 24 квітня відбудуться дебати щодо російської анексії Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформацію, оприлюднену на сайті парламенту Британії.

Організатором дебатів є депутат Консервативної партії Джон Хоувелл. Вони відбудуться о 9:30 за місцевим часом в Grand Committee Room.

Нагадаємо, Велика Британія закликає Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх домівках.

Також голова МЗС Британії Джеремі Хант закликав Росію покласти край незаконному контролю над Кримським півостровом та спробам перекроювання європейських кордонів.