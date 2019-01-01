16 апреля заканчивается срок приема заявок в рамках тендера на постройку двух новых патрульных кораблей для ВМС Болгарии.

Как сообщает Marine Link со ссылкой на высокопоставленного чиновника, интерес к конкурсу проявили итальянская Fincantieri, немецкая Luerssen и болгарская верфь MTG Dolphin, передает FlotProm.

Командование болгарских ВМС рассчитывает заменить новыми патрульными кораблями корветы "Решителни" и "Бодри", полученные в 1989 и 1992 годах из Советского Союза. Это малые противолодочные корабли проекта 12412, служившие в ВМФ СССР под наименованиями МПК-46 и МПК-124.



София предпринимает уже вторую попытку выбрать подрядчика для строительства новых кораблей. В 2018 году власти Болгарии объявляли аналогичные тендер, однако желающих в нем участвовать не нашлось из-за слишком скромных финансовых условий. Теперь стоимость потенциальной поставки увеличена на 20% – до 984 млн левов (567 млн долларов).



Технические характеристики будущих кораблей не уточняются. Как заявил командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Митко Петев, патрульные корабли должны получить средства ПВО, торпедное вооружение и гидроакустические комплексы. Кроме того, необходимо предусмотреть базирование на борту вертолета.



В ближайшие десять лет Минобороны Болгарии планирует направить около 4,5 млрд левов (2,6 млрд долларов) на модернизацию Вооруженных сил. Программа предполагает закупку новых кораблей, истребителей и бронетехники. В частности, этим летом София рассчитывает заключить соглашение с Соединенными Штатами о поставке восьми истребителей F-16V "Вайпер", которые заменят устаревшие советские МиГ-29.