Морська охорона посилила патрулювання прилеглих до адмінмежі з Кримом районів, а також на Азовському морі і Дунаї

09:21 11.04.2019 0 комментариев Украина

Підрозділами Морської охорони проведено відстеження, опитування та огляд суден закордонного прямування, діяльність, маршрут прямування та інша інформація про які були віднесені до аналізу та оцінки ризиків.

Спільно із іншими структурами та службами, до компетенції яких віднесено протидію порушенням законодавства України, зокрема в прилеглій зоні, підрозділами Морської охорони проведено відстеження, опитування та огляд суден закордонного прямування, діяльність, маршрут прямування та інша інформація про які були віднесені до аналізу та оцінки ризиків. За результатами перевірок правопорушень не виявлено, але контроль та відстеження продовжуються, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Із нарощуванням навігаційної активності всіх видів плавзасобів, корабельно-катерний склад Морської охорони для забезпечення оперативного реагування на зміни та розвиток обстановки розосереджений у зоні відповідальності, зокрема в місцях тимчасового базування на віддалених ділянках та напрямках імовірного порушення прикордонного законодавства. Так, корабельно-катерні тактичні групи посилили патрулювання районів, що прилягають до адмінмежі із АР Крим, районів зосередження рибопромислових суден, якірних стоянок та зони безкоштовного очікування, де судна закордонного прямування накопичуються перед заходженням у порти.

У тісній взаємодії із прикордонною авіацією в районах активного руху суден проводиться моніторинг та викриття обстановки щодо захисту і забезпечення свободи відкритого моря, безпечного судноплавства, рибальства, проведення інших законних видів діяльності на морі. Протягом минулого тижня обстежено понад 3000 км кв. територіального моря та В(м)ЕЗ. Розпізнано 186 цілей, порушень не виявлено.

В зоні проведення операції Об’єднаних Сил, на Азові, бойові одиниці корабельно-катерного складу Морської охорони пройшли понад 300 морських миль, оглянули 20 суден. З урахуванням щільності виходів рибопромислових суден та плавзасобів, робота проводиться в рамках профілактичних заходів із посилення контролю за додерженням прикордонного режиму в прибережних водах. А враховуючи аналіз обстановки в регіоні – і з метою недопущення провокативних та агресивних дій відносно рибопромислових суден з боку «сусідів по морю».

На Дунаю тривають однойменні спеціальні заходи із посиленого контролю прикордонного режиму та природоохоронного законодавства. В активній фазі «Дунай-2019» щільність патрулювання річкової ділянки збільшено вдвічі. Виявлено та розпізнано 173 цілі, оглянуто понад десяток маломірних плавзасобів, серед яких виявлено тільки одного порушника прикордонного законодавства. Отже, профілактична та роз’яснювальна робота серед місцевого населення на підготовчому етапі та постійна присутність Морської охорони на воді, діють позитивно – населення прикордонних районів все рідше припускається порушень.



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