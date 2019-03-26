Оккупированный Крым нуждается в создании дополнительных инструментов поддержки промышленности и торговли, в частности – при сотрудничестве с Сирией.

Об этом заявила, так называемый "сенатор" от оккупированного Крыма. По ее словам, одной из мер может стать особая маркировка товаров, сообщает Крым Информ.

«Несмотря на жесткое санкционное давление, в субъекте развиваются внешнеэкономические связи. Начал свою работу Крымско-сирийский торговый дом. Сегодня очевидна необходимость создания дополнительных инструментов поддержки промышленности и торговли на полуострове, – цитирует пресс-служба слова Ковитиди. – Существенным для пополнения доходной части бюджета республики может стать решение вопроса с маркировкой «Сделано в России» товаров, произведённых на территории Крыма».

Ковитиди также обратила внимание на принятый указ ведомства, которым было установлено кураторство сильных предприятий России над предприятиями Крыма, «обескровленными украинским хозяйствованием».

Актуальность вопроса маркировки товаров меткой «Сделано в России» отметил глава минпромторга России Денис Мантуров. «Я подумаю, как нужно решить этот вопрос», – пообещал он.