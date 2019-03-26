ЄС, Канада і США засудили інспекційний режим Росії в Керченській протоці
|08:41 11.04.2019
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|Крым
ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії у Міжнародній морській організації (ІМО) засудили запроваджений РФ інспекційний режим і перешкоди для судноплавства, спричинені незаконним будівництвом мосту через Керченську протоку.
Зустріч відбулася 10 квітня, повідомляє Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, передає Укрінформ.
"За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку", - поінформували у диппредставництві.
Зазначається, що Україна висловила протест у ІМО у зв'язку з протиправним будівництвом Росії мосту через Керченську протоку та дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.
Крім того, українська делегація також укотре закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку у листопаді 2018 року.
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