ЄС, Канада, США та представник Єврокомісії у Міжнародній морській організації (ІМО) засудили запроваджений РФ інспекційний режим і перешкоди для судноплавства, спричинені незаконним будівництвом мосту через Керченську протоку.

Зустріч відбулася 10 квітня, повідомляє Посольство України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, передає Укрінформ.

"За результатами обговорення країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку", - поінформували у диппредставництві.

Зазначається, що Україна висловила протест у ІМО у зв'язку з протиправним будівництвом Росії мосту через Керченську протоку та дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Крім того, українська делегація також укотре закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку у листопаді 2018 року.