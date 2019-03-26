З 10 квітня на адмінмежі з Кримом почала працювати пересувна лабораторія ДСНС України. Вона здійснюватиме щоденний аналіз проб повітря для своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації внаслідок діяльності заводу "Кримський Титан".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник сектору пропаганди ГУ ДСНС в Херсонській області Оксана Федоренко.

"З сьогоднішнього дня пересувна лабораторія почала здійснювати щоденний аналіз проб повітря. Раз на тиждень, по п’ятницях, фахівці доповідатимуть про результати. А у випадку екстреному, якщо будуть загрози, повідомлятимуть негайно", - розповіла Федоренко.

У Херсонську область прибула пересувна хіміко-радіологічна лабораторія Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни, Сумська область). Лабораторія курсуватиме між на КПВВ "Каланчак" та КПВВ "Чаплинка".

Як повідомляють у ГУ ДСНС, наразі ніякої небезпеки немає. Дані заходи спрямовані лише на упередження.

Нагадаєм, в ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в Армянську стався викид невідомої речовини. Причиною забруднення було названо випаровування вмісту кислотонакопичувача, використовуваного "Кримським титаном". Через забруднення повітря "влада" Криму тимчасово вивезли з Армянська дітей шкільного та дошкільного віку в кримські санаторії. Також на Херсонщині діти були вивезені в санаторії.