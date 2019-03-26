Диспансеризованого політв'язня Дудку жодного разу не відвідував лікар

08:01 11.04.2019 0 комментариев Крым

Засуджений за сфабрикованим обвинуваченням у "справі українських диверсантів" Володимир Дудка перебуває на межі гіпертонічного кризу, від дня взяття особливий облік його жодного разу не відвідував лікар.

Про це розповів "Крим.Реалії" Ілля Дудка, який відвідав батька у СІЗО окупованого Росією Сімферополя, пише ZN,UA.

"Передав йому тонометр. Таблетки від тиску батько приймає, але тиск все одно стрибає. Буває дуже високий, практично гіпертонічний криз. Вже минуло чимало часу, як його поставили на особливий облік, але лікар батька навіть не відвідав", – розповів він.

За його словами, вирок підконтрольного російським окупантам "суду" Дудка сприйняв спокійно, оскільки "іншого й не чекав і сподівається, що не сидітиме стільки, що обміняють раніше". За сфабрикованим обвинуваченням українцеві дали 14 років колонії суворого режиму.

"Каже: якщо судді бачили, що за однією статтею сфальсифікували докази, то мали зрозуміти, що і за іншою теж. Про те, що дали такі великі терміни, думає, що, можливо, це якась помста або показове покарання", – каже Дудка-молодший.

І додав, що батько разом з іншим фігурантом "справи українських диверсантів" Олексієм Бессарабовим має намір подати апеляцію 12 квітня. Вони готуються до етапування у Москву, де Верховний суд Росії розгляне апеляційні скарги захисту.

Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Кремлю "Севастопольський міськсуд" засудив фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму та штрафів у розмірі 350 та 300 тисяч рублів відповідно.



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