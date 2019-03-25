Омбудсмен: Утримання Бекірова в СІЗО може призвести до фатальних наслідків
|21:01 10.04.2019
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|Крым
Утримання Едема Бекірова в умовах СІЗО може призвести до фатальних наслідків.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Едем Бекіров – інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок. Його численні захворювання не сумісні з перебуванням у стінах СІЗО", - зазначила Денісова.
Вона додала, що тяжкий стан Бекірова фактично підтверджує і російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка у відповідь на лист Денісової повідомила, що цього місяця Едема Бекірова направлять для проведення медичного обстеження до Головного бюро медико-соціальної експертизи Криму з метою "встановлення групи інвалідності".
"Я засуджую це судилище над громадянином України. Подальше утримання його в умовах СІЗО може призвести до фатальних наслідків", - додала Денісова.
Нагадаємо, "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою політв'язню Едему Бекірову до 12 червня 2019 року.
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