Омбудсмен: Утримання Бекірова в СІЗО може призвести до фатальних наслідків

21:01 10.04.2019 0 комментариев Крым

Утримання Едема Бекірова в умовах СІЗО може призвести до фатальних наслідків. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Едем Бекіров – інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок. Його численні захворювання не сумісні з перебуванням у стінах СІЗО", - зазначила Денісова.

Вона додала, що тяжкий стан Бекірова фактично підтверджує і російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка у відповідь на лист Денісової повідомила, що цього місяця Едема Бекірова направлять для проведення медичного обстеження до Головного бюро медико-соціальної експертизи Криму з метою "встановлення групи інвалідності".

"Я засуджую це судилище над громадянином України. Подальше утримання його в умовах СІЗО може призвести до фатальних наслідків", - додала Денісова.

Нагадаємо, "суд" окупованого Сімферополя продовжив термін тримання під вартою політв'язню Едему Бекірову до 12 червня 2019 року. 



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