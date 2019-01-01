Холдинг "Вертолеты России" может начать использовать комплектующие из Турции.

Об этом сообщил глава холдинга Андрей Богинский, передает Интерфакс.

"Мы видим перспективу и в гражданской области. У нас в зависимости от целей и задач есть разные типы вертолетов, поэтому мы открыты для предложений. То есть мы не исключаем использования комплектующих, произведенных в Турецкой Республике", - сказал Богинский в интервью турецкому агентству "Анадолу".

В апреле 2018 года холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиасалона Eurasia Airshow в Анталье подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Вертолеты предназначены для противопожарных операций.

"Мы считаем, что трех машин недостаточно для территории Турции. У нас есть пример эксплуатации похожих машин в других странах. Мы можем показать это на примере Южной Кореи, чья территория значительно меньше, чем территория Турецкой Республики, но там эксплуатируется порядка 50 таких вертолетов", - сообщил А.Богинский.

По его мнению, если правительство Турции начнет развивать программу борьбы с природными пожарами, ей может потребоваться 50-70 вертолетов.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

"Ростех" находится под западными санкциями.