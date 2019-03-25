Истребители отработали в небе над оккупированным Крымом отражение массированной воздушной атаки
|20:21 10.04.2019
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|Крым
Истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) страны-агрессора в ходе учений отработали отражение воздушной атаки условного противника на стратегические объекты Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба военного округа, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы сказано, что эскадрилья в составе истребителей Су-27 СМ, Су-27П и Су-30 уничтожила более 20 воздушных мишеней, имитирующих боевые самолеты. Для поражения авиационных средств условного противника летчики оперативно-тактической авиации ЮВО применили новейшие управляемые ракеты класса «воздух – воздух».
Кроме того, воздушное пространство оккупированного Крыма «защищали» расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» ЮВО.
Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму отработали задачи сопровождения и условного уничтожения воздушных целей. Истребители-бомбардировщики были условно уничтожены до того, как успели выполнить учебно-боевую задачу, – отметили в пресс-службе.
В качестве целей для расчетов ПВО выступила эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, выполнявших перелет с аэродрома базирования в Ростовской области на авиационный полигон на территории аннексированного Крыма.
Пилоты бомбардировщиков, совершив перелет, провели успешное бомбометание по наземным мишеням различной сложности.
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