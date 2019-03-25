Україна висловила протест в ІМО (International Maritime Organization) у зв’язку з перевірками суден та протиправним будівництвом Російською Федерацією мосту через Керченську протоку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

“10 квітня Україна висловила в ІМО протест у зв’язку з протиправним будівництвом та відкриттям РФ мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі”, — йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того повідомляється, що українська делегація вчергове закликала Російську Федерацію звільнити 24 українських військовослужбовців, які були затримані під час проходження через Керченську протоку.

У міністерстві додали, що, за результатами обговорення, країни ЄС, Канада, США, а також представник Європейської Комісії засудили інспекційний режим, запроваджений РФ, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через Керченську протоку.

Раніше 10 квітня Рада Федерації РФ схвалила заяву, у якій йдеться, що порушення “процедур проходження” українських кораблів через Керченську протоку може призвести до виникнення військового конфлікту з Росією.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.