Кабінет міністрів планує найближчим часом перейменувати найбільший порт України "Южний" в Одеській області у "Південний".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Українська правда.

"Аби нікого не розділяли питання мови, історії і віри, завтра вносимо на засідання урядового комітету Кабінету Міністрів остаточне вирішення питання декомунізації та дерусифікації українських морських портів. Найбільший морський порт України "Южний" буде перейменовано у "Південний", - написав він.

Зазначимо, що у попередньому повідомленні Омелян написав, що порт уже перейменували.