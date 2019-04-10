Кабмін готується декомунізувати порт "Южний"
|19:51 10.04.2019
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|Украина
Кабінет міністрів планує найближчим часом перейменувати найбільший порт України "Южний" в Одеській області у "Південний".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Українська правда.
"Аби нікого не розділяли питання мови, історії і віри, завтра вносимо на засідання урядового комітету Кабінету Міністрів остаточне вирішення питання декомунізації та дерусифікації українських морських портів. Найбільший морський порт України "Южний" буде перейменовано у "Південний", - написав він.
Зазначимо, що у попередньому повідомленні Омелян написав, що порт уже перейменували.
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