В России хотят диалога с НАТО и грозят войной из-за Керченского пролива

18:01 10.04.2019 0 комментариев Россия

Совет Федерации на заседании в среду, 10 апреля, одобрил заявление, в котором говорится, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

В конфликт может быть вовлечена и Организация Североатлантического договора (НАТО), передает ТАСС.

"Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", - говорится в заявлении СФ.

Российские сенаторы обращают внимание, что, "усилив активность в ранее спокойном Балтийском регионе, НАТО наращивает теперь военное присутствие и в Черноморском регионе". 

В заявлении сказано, что поддержка НАТО Украины, в том числе 25 ноября 2018 года, "поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры".

Российские парламентарии также отмечают, что диалог между военными и политиками РФ и альянса могли бы сыграть положительную роль в условиях обострившейся ситуации на международной арене.

"Совет Федерации <...> считает, что в этой обострившейся обстановке положительную роль мог бы сыграть диалог между военными и политиками России и НАТО. Можно лишь сожалеть о том, что существовавшие ранее форматы и каналы общения были свернуты в одностороннем порядке по инициативе НАТО. Полностью прекращено сотрудничество в целом ряде областей безопасности в интересах всех государств Евро-Атлантики", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли украинские военные корабли в нейтральных водах Черного моря и захватили в плен членов их экипажей. Трое были ранены. Военнопленных незаконно вывезли на территорию России.



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