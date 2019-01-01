Затриманий у Росії українець Ігор Пірожок, якому правоохоронці закидають нібито "ведення партизанської війни проти РФ", ніколи не був членом націоналістичного руху "Правий сектор".

Про це йдеться у повідомленні на сайті руху, передає ZN,UA.

"РФ уже вкотре запускає інформаційні фейки щодо Національно-визвольного Руху "Правий сектор". Офіційно повідомляємо: Ігор Пірожок справді намагався долучитися до "Правого сектору" протягом кількох тижнів навесні 2014 року. Проте, під час перевірки цієї особи з'ясувалося, що він займається розповсюдженням порнографічних матеріалів", - наголошується у повідомленні.

Під час перевірки особи Пірожка було з'ясовано, що його кримінальний бізнес працював під "дахом" ГУ МВС РФ у Москві. Крім цього, в організації стверджують, що відповідну інформацію він сам підтвердив під час дисциплінарних заходів, вжитих щодо нього "Правим сектором".

"Одразу було вжито необхідних дисциплінарних заходів щодо громадянина Пірожка. Після чого він втік до Російської Федерації… З того часу ми не маємо до його долі жодного стосунку. Відповідно, ми не несемо і жодної відповідальності за діяльність цієї особи", - додається у повідомленні.

Зважаючи на діяльність Пірожка та його "дах", у "Правому секторі" ставлять під сумнів інформацію щодо того, що затриманий взагалі міг бути членом будь-якого українського націоналістичного руху.

Напередодні УФСБ по Москві та Московській області повідомило про затримання українця Ігоря Пірожка, який нібито здійснював "партизанську діяльність", спрямовану проти РФ. Під час обшуків у нього нібито виявили агітаційну літературу, символіку та обмундирування "Правого сектору". На затриманого завели справу за ч. 1.1 статті 282.2 і ч. 2 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії (організація діяльності екстремістської організації).