МВФ оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%
|19:01 10.04.2019
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|Грузия
Международный валютный фонд оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%.
Об этом сказано в новом, апрельском отчете МВФ (WorldEconomicOutlook), сообщает издание Бизнес Грузия.
Издание отмечает, что в феврале по итогам визита миссии МВФ в Грузию, фонд понизил прогноз экономического роста Грузии до 4,6%. Коме того, Всемирный банк также понизил прогноз роста грузинской экономики с 5% до 4,6%.
Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году темпы роста грузинской экономики вернутся к 5 %. Годовая инфляция в 2019 году составит 2,5%, а в 2020 — 3%.
В отчете МВФ также сказано, что в первой половине 2019 года темпы роста мировой экономики будут низкими, а во второй половине года ускорятся в связи с рядом инициатив ведущих экономик мира, например, реакции Федеральной резервной системы США на растущие глобальные риски. ФРС приостановила рост базовой ставки, намекнув на отказ от ее повышения до конца года.
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