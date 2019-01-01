Международный валютный фонд оставил в силе прогноз экономического роста Грузии на уровне 4,6%.

Об этом сказано в новом, апрельском отчете МВФ (WorldEconomicOutlook), сообщает издание Бизнес Грузия.

Издание отмечает, что в феврале по итогам визита миссии МВФ в Грузию, фонд понизил прогноз экономического роста Грузии до 4,6%. Коме того, Всемирный банк также понизил прогноз роста грузинской экономики с 5% до 4,6%.

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году темпы роста грузинской экономики вернутся к 5 %. Годовая инфляция в 2019 году составит 2,5%, а в 2020 — 3%.

В отчете МВФ также сказано, что в первой половине 2019 года темпы роста мировой экономики будут низкими, а во второй половине года ускорятся в связи с рядом инициатив ведущих экономик мира, например, реакции Федеральной резервной системы США на растущие глобальные риски. ФРС приостановила рост базовой ставки, намекнув на отказ от ее повышения до конца года.