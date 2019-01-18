ФГВФО продав офіс "дочки" російського держбанку ВТБ
|18:41 10.04.2019
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|Украина
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) знайшов покупця для офісної будівлі "дочки" російського державного ВТБ-Банку в Києві на бульварі Вацлава Гавела.
Про це свідчать дані в системі Prozorro, пише ZN,UA.
Приміщення площею 28 200 квадратних метрів продали за 351 млн грн. Початкова ціна лота становила 255 млн грн. Новим власником будівлі стане Житомирський меблевий комбінат.
Зараз очікується укладення договору з переможцем аукціону, після чого він отримає права на користування офісом.
Нагадаємо, що 19 грудня Нацбанк прийняв рішення ліквідувати український "ВТБ Банк".
Раніше Нацбанк відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних. А до цього "ВТБ-Банк" ввів ліміти на зняття готівки через зниження обсягу ліквідності. У Нацбанку при цьому підтвердили наявність проблем з ліквідністю в банку.
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