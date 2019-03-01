Турецкое оборонное предприятие ASELSAN увеличивает объемы производства оригинальной точной системы наведения ASELPOD.

Система наведения будет использована для модернизации турецких истребителей. К разработке уже проявили интерес ряд государств, пишет REGNUM со ссылкой на Анадолу.

Данная система способна в несколько раз повысить боевую эффективность истребителей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, компания ASELSAN, совместно с отделом оборонной промышленности аппарата администрации Президента Турции, разработала систему авиационного наведения ASELPOD для точного поражения целей в любое время дня и ночи и в любых погодных условиях.

Для захвата цели эта система даёт в распоряжение пилота две камеры — инфракрасную и дневную. При атаке цели система направляет ракеты с управляемой боевой частью по лазерному лучу наведения. Система обеспечивает поражение как высокоманевренных, так и неподвижных целей. Обладая возможностью одновременного захвата нескольких целей, ASELPOD способна прямо на поле боя передавать информацию о целях другим пилотам звена или в командный центр.