Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
|18:21 10.04.2019
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|Турция
Турецкое оборонное предприятие ASELSAN увеличивает объемы производства оригинальной точной системы наведения ASELPOD.
Система наведения будет использована для модернизации турецких истребителей. К разработке уже проявили интерес ряд государств, пишет REGNUM со ссылкой на Анадолу.
Данная система способна в несколько раз повысить боевую эффективность истребителей.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, компания ASELSAN, совместно с отделом оборонной промышленности аппарата администрации Президента Турции, разработала систему авиационного наведения ASELPOD для точного поражения целей в любое время дня и ночи и в любых погодных условиях.
Для захвата цели эта система даёт в распоряжение пилота две камеры — инфракрасную и дневную. При атаке цели система направляет ракеты с управляемой боевой частью по лазерному лучу наведения. Система обеспечивает поражение как высокоманевренных, так и неподвижных целей. Обладая возможностью одновременного захвата нескольких целей, ASELPOD способна прямо на поле боя передавать информацию о целях другим пилотам звена или в командный центр.
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