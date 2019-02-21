В ВМС ВС Украины на базе Института ВМС НУ «Одесская морская академия» и Военной академии (г. Одесса) продолжается интенсивная подготовка экипажей патрульных катеров класса «Айленд».

Личный состав проходит курсы по углубленному изучению английского языка по стандартам НАТО, сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на «Флот Украины».

Кроме того, на базе учебного заведения языковую подготовку проходит не только экипаж одного из катеров «Айленд», но и другие военнослужащие национальных ВМС.

Лингафонный кабинет оборудован специальным программным обеспечением для более качественного усвоения учебного материала. Курс по углубленному изучению английского языка проводится по стандартам НАТО. После чего моряки должны получить сертификаты уровня владения английским языком СМР 2.

После завершения языковой подготовки в Одессе, военные моряки отправятся для проведения дальнейшей подготовки в Балтимор (США). Далее по плану, теоретическая и практическая подготовка экипажей и выходы в море непосредственно на борту катеров класса «Айленд».

Катера «Айленд» по своим характеристикам позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений. Корабли являются очень экономичными и одновременно позволяют развивать скорость до 29,5 узлов (около 55 км / ч).