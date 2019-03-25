МИД: Проведение психиатрической экспертизы украинским морякам в РФ нарушает международное право

17:41 10.04.2019 0 комментариев Крым

В Министерстве иностранных дел Украины назвали психиатрические обследования украинских военнопленных моряков в РФ нарушениями международного права.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает ATR.

«Вопиющие нарушения международного закона и прав человека продолжает совершать Россия по отношению к украинским военнопленным морякам, захваченных в Керченском проливе. Они подвергаются фальшивым психиатрическим обследованием, будучи заключенными в России», — написала она.

Зеленко в очередной раз заявила, что РФ должна освободить политзаключенных.

Как сообщалось, по данным адвоката Николая Полозова, 20 украинским морякам провели комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Еще четверым экспертизу проведут до конца недели.



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