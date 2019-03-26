В среду, 10 апреля, в "Киевском районном суде" Симферополя идет заседание по "делу Веджие Кашка".

Так называемая «прокуратура» просит для четырех активистов крымскотатарского национального движения, которых незаконно обвиняют в вымогательстве, условные сроки. Об этом сообщает ATR со ссылкой на Крымский процесс.

«Прокурор» считает, что вина подсудимых якобы доказана. Смягчающими обстоятельствами, по его мнению, служат частичное признание вины, состояние здоровья, положительные характеристики для фигурантов.

В итоге, «прокуратура» просит приговоры с условными сроками лишения свободы. Для Асана Чапуха 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года; для Бекира Дегерменджи — 3 года условно с испытательным сроком 3 года; для Кязима Аметова — 3 года условно, с испытательным сроком 3 года; для Руслана Трубача тоже 3 года.

Напомним, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.

Задержанные крымские татары в момент облавы в кафе находились вместе с Веджие Кашка. Они пришли туда по просьбе самого Юсуфа Айтана, который накануне пообещал им вернуть деньги. Во время задержаний Веджие Кашка стало плохо. Ее увезли на «скорой». По дороге в больницу женщина скончалась. 24 ноября крымскую татарку похоронили. Проститься с ней съехались люди со всего Крыма. «Правоохранительные органы» на аннексированном полуострове отказываются возбуждать уголовное дело по факту гибели Веджие Кашка.