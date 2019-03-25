Кабінет міністрів України ухвалив проект указу президента, який містить план дій державних органів щодо реалізації курсу країни на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, уряд на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект указу Президента України "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції", який стосується роботи всіх державних органів влади відповідно до закріпленого у Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Як додали у прес-службі, цей документ дозволить забезпечити реалізацію стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО, визначити пріоритетні завдання для органів державної влади України з реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО. Проект указу передбачає затвердити План заходів із реалізації курсу і доручає Кабміну забезпечити звітування щодо його виконання у встановлені терміни.

Нагадаємо, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.