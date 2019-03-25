Уряд схвалив план дій щодо реалізації курсу в ЄС і НАТО
|17:01 10.04.2019
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|Украина
Кабінет міністрів України ухвалив проект указу президента, який містить план дій державних органів щодо реалізації курсу країни на європейську і євроатлантичну інтеграцію.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Так, уряд на сьогоднішньому засіданні ухвалив проект указу Президента України "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції", який стосується роботи всіх державних органів влади відповідно до закріпленого у Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.
Як додали у прес-службі, цей документ дозволить забезпечити реалізацію стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО, визначити пріоритетні завдання для органів державної влади України з реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС і НАТО. Проект указу передбачає затвердити План заходів із реалізації курсу і доручає Кабміну забезпечити звітування щодо його виконання у встановлені терміни.
Нагадаємо, закон про зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.
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