"Черные археологи" повредили древние курганы в оккупированном Крыму
|16:41 10.04.2019
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|Крым
"Прокуратура" оккупированного Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконных раскопок в границах объекта культурного наследия в Красноперекопском районе.
Об этом сообщили Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.
«Выявлен факт незаконного проведения земляных работ в границах объекта культурного наследия "Группа из пяти курганов", расположенного на территории Красноармейского сельского поселения. В ходе раскопок была нарушена целостность двух курганов и поврежден сопутствующий культурный слой», — уточняется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.2 УК РФ (поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенные в границах территории выявленного объекта культурного наследия).
Ход расследования контролируется "межрайонной прокуратурой".
Санкция статьи предусматривает штраф до 700 тыс рублей либо лишение свободы до четырех лет.
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