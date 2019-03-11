"Прокуратура" оккупированного Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконных раскопок в границах объекта культурного наследия в Красноперекопском районе.

Об этом сообщили Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.



«Выявлен факт незаконного проведения земляных работ в границах объекта культурного наследия "Группа из пяти курганов", расположенного на территории Красноармейского сельского поселения. В ходе раскопок была нарушена целостность двух курганов и поврежден сопутствующий культурный слой», — уточняется в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.2 УК РФ (поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенные в границах территории выявленного объекта культурного наследия).

Ход расследования контролируется "межрайонной прокуратурой".

Санкция статьи предусматривает штраф до 700 тыс рублей либо лишение свободы до четырех лет.