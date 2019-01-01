У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
|16:21 10.04.2019
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|Турция
У берегів провінції Анталія (Туреччина) на глибині 50 м у Середземному морі знайшли уламки корабля, якому більше 3500 років.
Як йдеться в сюжеті ТСН, на думку вчених, 14-метрове судно може бути найстаршим на Землі, пише УНІАН.
"Усередині дослідники знайшли мідні злитки, й саме за ними вони і визначили вік корабля. Це було торговельне судно, яке ще у 16-му столітті до нашої ери перевозило метал з Кіпру до Егейського узбережжя або на Крит. До цього часу найстаршими вважали корабельні уламки знайдені торік біля берегів Болгарії. Але вони на 1200 років молодші за нинішню знахідку", - йдеться в сюжеті.
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