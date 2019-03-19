Головной патрульный корабль арктической зоны проекта 23550 "Иван Папанин" спустят на воду в конце 2021 года.

А передача флоту планируется на 2023 год. Об этом в среду, 10 апреля, заявил гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков, отвечая на вопрос Mil.Press FlotProm.

По его словам, второй патрульный ледокол проекта 23550 "Николай Зубов" сдадут в 2024 году. Ранее закладку этого корабля перенесли на 2020 год.

Головной корабль проекта 23550 "Иван Папанин" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год.

Закладка второго патрульного ледокола "Николай Зубов" намечалась на весну 2018 года. Предполагалось, что его постройка завершится в 2020 году. Но в марте 2018 года Александр Бузаков признал, что программа сдачи патрульных ледоколов сдвигается примерно на четыре года.

Сообщается, что корабли проекта 23550 смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 метра. Вооружение патрульного ледокола включает автоматическую артустановку АК-176МА. Кроме того, на борту базируются вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор".

Разработанные в ЦКМБ "Алмаз" модульные многоцелевые патрульные ледоколы совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Отмечалось, что они полностью состоят из российских комплектующих.