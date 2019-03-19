Около 70 экипажей ЧФ и Каспийской флотилии ЮВО провели масштабные ракетные пуски и артиллерийские стрельбы
|15:41 10.04.2019
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|Россия
Экипажи кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа завершают зимний период обучения проведением масштабных ракетных пусков и артиллерийских стрельб.
Об єтом сообщает Интерфакс со ссілкой на пресс-службу ЮВО.
"В период с 1 по 31 марта около 70 экипажей боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии отработали более 150 учебно-боевых задач. В настоящее время корабельные силы флотских объединений Южного военного округа продолжают отработку курсовых задач в море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб", - приводятся в сообщении слова командующего войсками Южного военного округа генерала-полковника Александра Дворникова.
Отмечается, что в рамках мероприятий боевой подготовки экипажи Черноморского флота в течение месяца выполнили около 140 боевых упражнений, в этот же период моряки -каспийцы провели около 25 учебно-боевых стрельб. По плану морских учений экипажи ракетных, артиллерийских и патрульных кораблей отработали различные способы противоракетных рубежей, мероприятия противовоздушной обороны, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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