Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО в анексованому Криму та звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, продовжили термін тримання під вартою до 12 червня 2019 року.

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв клопотав про домашній арешт через хворобу і просив приписати до матеріалів справи всі виписки про обстеження Бекірова, які були видані на території материкової України. Сторона обвинувачення виступила проти, повідомляє Громадське.

Веліляєв заявив, що його підзахисного довели до такого стану, що він хотів оголосити голодування. Крім того, він не може сам ходити в туалет.

Раніше однокамерник Бекірова Руслан Трубач заявляв, що у нього вкрай важкий стан здоров’я, а адвокат сказав, що його підзахисному не надають медичної допомоги в СІЗО Криму.

Нагадаємо, силовики РФ затримали кримського татарина Бекірова на адмінмежі з Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів.

13 грудня окупаційний суд взяв під варту кримського татарина Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

15 січня Бекірова вивезли з СІЗО Сімферополя до лікарні для обстежень на два тижні.

Едем Бекіров 1961 року народження постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. У січні йому провели операцію на серці, і він змушений приймати багато ліків. Під час затримання усі його ліки залишилися у водія в машині. Крім того, Бекіров має інвалідність.