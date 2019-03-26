Окупанти залишили Едема Бекірова під вартою до 12 червня

15:21 10.04.2019 0 комментариев Крым

Кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО в анексованому Криму та звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, продовжили термін тримання під вартою до 12 червня 2019 року.

Адвокат Бекірова Іслям Веліляєв клопотав про домашній арешт через хворобу і просив приписати до матеріалів справи всі виписки про обстеження Бекірова, які були видані на території материкової України. Сторона обвинувачення виступила проти, повідомляє Громадське.

Веліляєв заявив, що його підзахисного довели до такого стану, що він хотів оголосити голодування. Крім того, він не може сам ходити в туалет.

Раніше однокамерник Бекірова Руслан Трубач заявляв, що у нього вкрай важкий стан здоров’я, а адвокат сказав, що його підзахисному не надають медичної допомоги в СІЗО Криму.

Нагадаємо, силовики РФ затримали кримського татарина Бекірова на адмінмежі з Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів.

13 грудня окупаційний суд взяв під варту кримського татарина Бекірова. Окупаційна влада підозрює його у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

15 січня Бекірова вивезли з СІЗО Сімферополя до лікарні для обстежень на два тижні.

Едем Бекіров 1961 року народження постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. У січні йому провели операцію на серці, і він змушений приймати багато ліків. Під час затримання усі його ліки залишилися у водія в машині. Крім того, Бекіров має інвалідність.



Ещё на эту тему:

17:21 10.04.2019
"Дело Веджие Кашка": "Прокуратура" просит для фигурантов до 3,5 года условно
10:21 10.04.2019
В оккупированном Крыму пройдет суд по первому делу о "недоносительстве" ФСБ
14:01 09.04.2019
Арештованого кримського татарина знайшли у спецблоці СІЗО Новочеркаська
12:01 09.04.2019
Облавы в Крыму: Адвокату удалось посетить своего подзащитного в СИЗО Ростовской области
21:01 08.04.2019
Стали известны места содержания под стражей крымских татар, арестованных после массовых задержаний 27 и 28 марта
20:01 08.04.2019
В окупованому Бахчисараї затримали матір і дружину засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір»
17:01 08.04.2019
"Суд" в окупованому Криму розгляне продовження арешту активісту Бекірову
11:41 08.04.2019
Адвокати виїхали в Росію для зустрічі з заарештованими кримськотатарськими активістами
20:41 05.04.2019
Правозахисний центр "Меморіал" "вважає позбавленим підстав визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією"
20:21 05.04.2019
Дружина Бекірова назвала його тримання у кримському СІЗО повільним знищенням
17:41 05.04.2019
Сформована адвокатська команда для захисту заарештованих кримських татар
16:21 05.04.2019
Адвокати з'ясували, де в Ростові-на-Дону тримають арештованих кримських татар
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
Все новости страны
Грузия Грузия
13:21 10.04.2019
Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
Все новости страны
Россия Россия
18:01 10.04.2019
В России хотят диалога с НАТО и грозят войной из-за Керченского пролива
16:01 10.04.2019
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов
15:41 10.04.2019
Около 70 экипажей ЧФ и Каспийской флотилии ЮВО провели масштабные ракетные пуски и артиллерийские стрельбы
15:01 10.04.2019
Представители США и НАТО отказались ехать на Московскую конференцию по безопасности
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
Все новости страны
Турция Турция
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
12:41 10.04.2019
Туреччина не виключає купівлі у Росії ще одного комплексу С-400
09:41 10.04.2019
У США попередили Туреччину про санкції, якщо вона закупить російські С-400
Все новости страны
Украина Украина
18:41 10.04.2019
ФГВФО продав офіс "дочки" російського держбанку ВТБ
17:41 10.04.2019
МИД: Проведение психиатрической экспертизы украинским морякам в РФ нарушает международное право
17:21 10.04.2019
"Дело Веджие Кашка": "Прокуратура" просит для фигурантов до 3,5 года условно
17:01 10.04.2019
Уряд схвалив план дій щодо реалізації курсу в ЄС і НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс