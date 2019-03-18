Представители США и НАТО отказались ехать на Московскую конференцию по безопасности

15:01 10.04.2019 0 комментариев Россия

Руководство США и других стран НАТО отказалось участвовать в VIII Московской конференции по международной безопасности 23-25 апреля.

Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин, передает Интерфакс.

"Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евро-атлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ", - заявил Фомин в интервью газете "Аргументы и факты".

"Несмотря на их отсутствие, мы предлагаем участникам конференции поговорить о восстановлении Сирии и Ирака, возвращении туда беженцев, стабилизации региона в целом, нераспространении терроризма в другие регионы мира", - сказал замглавы российского военного ведомства.

Он отметил, что на конференции планируется рассмотреть различные аспекты безопасности в европейском, азиатском, африканском и латиноамериканском регионах.

"Затронем ПРО (противоракетную оборону - ИФ) и размещение оружия в космосе, обсудим вопросы международного миротворчества и новые подходы к военному сотрудничеству", - добавил Фомин.

По его словам, Минобороны РФ направило приглашения в 124 государства - более ста из них подтвердили свое участие.

Сообщается, что представители НАТО в последние годы не участвуют в проводимой Минобороны РФ международной конференции по безопасности.



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