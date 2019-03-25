Дивизионы береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны-агрессора, дислоцированные в аннексированном Крыму и на Кавказе, выполнили электронные пуски ракет по морским целям.

Об этом сообщила пресс-служба флота оккупантов, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы сказано, что в назначенных районах личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» проводят тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морски,м целям при развертывании с марша.

В пресс-службе уточнили, что в ходе тренировки расчеты комплексов отработали навыки по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику. Также расчеты батарей выполнили задачи по выходу в заданный район, развертыванию, размещению техники на позициях с учетом различных условий, а также смене боевых порядков после применения оружия.

Всего задействовано более 50 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Учения проходят на территории Крыма и Кавказского побережья в рамках сдачи военнослужащими контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

Напомним, сегодня более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе.