"Госкомрегистр" оккупированного Крыма оформил в собственность т.н."республики" ряд нежилых помещений на Южной косе в поселке Мирный (Евпатория).

Как сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, в дальнейшем они будут переданы Крымским морским портам, пишет Крыминформ.

Сообщается, что общая площадь объектов превышает 1 800 кв. м. Все они расположены в поселке Мирный, коса Южная. В числе зданий и сооружений, в отношении которых зарегистрировано право собственности и осуществлен кадастровый учет: пирс, берегоукрепление, трансформаторная подстанция, котельная, складские помещения и другие хозяйственные объекты.

По данным "госкомитета", в дальнейшем право хозяйственного пользования будет зарегистрировано за государственным унитарным предприятием "Крымские морские порты".