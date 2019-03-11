Оккупанты передадут "Крымским морским портам" ряд нежилых помещений
|14:21 10.04.2019
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|Крым
"Госкомрегистр" оккупированного Крыма оформил в собственность т.н."республики" ряд нежилых помещений на Южной косе в поселке Мирный (Евпатория).
Как сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, в дальнейшем они будут переданы Крымским морским портам, пишет Крыминформ.
Сообщается, что общая площадь объектов превышает 1 800 кв. м. Все они расположены в поселке Мирный, коса Южная. В числе зданий и сооружений, в отношении которых зарегистрировано право собственности и осуществлен кадастровый учет: пирс, берегоукрепление, трансформаторная подстанция, котельная, складские помещения и другие хозяйственные объекты.
По данным "госкомитета", в дальнейшем право хозяйственного пользования будет зарегистрировано за государственным унитарным предприятием "Крымские морские порты".
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