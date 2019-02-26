Кабінет міністрів України на засіданні 10 квітня розширив список заборонених для імпорту російських товарів.

Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, ембарго тепер поширюється на формалін і карбамідо-формальдегідний концентрат, пружини для вантажних вагонів, електрична апаратура для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також провідники електричні для напруги понад 1000В.

Ще однією постановою під санкції потрапив імпорт скляної тари, в тому числі банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей і так далі.

У Кабміні зазначили, що, за даними Держстату, в 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 млн доларів, що майже в два рази вище показників 2017 року.