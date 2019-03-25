Уряд виділить кошти на поїздку родичів військовополонених українських моряків для участі в судових засіданнях у Москві протягом 15-17 квітня.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Рідні поїдуть туди (на суд над українськими моряками в Москві протягом 15-17 квітня – ред.) представляти, у тому числі, позицію держави, щоб ще раз усі знали, що ми боремось за наших хлопців, за кожного політв’язня, за кожного військовополоненого, і обов’язково вони будуть вдома", - зазначила Омбудсмен, подякувавши при цьому Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за вирішення фінансового питання поїздки родичів військовополонених до Москви.

При цьому Гройсман запевнив, що уряд буде використовувати всі механізми для захисту своїх громадян – військовополонених.

Судові засідання з розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою щодо військовополонених українських моряків відбудуться наступного тижня - орієнтовно 16-17 квітня.