Уряд профінансує поїздку рідних військовополонених моряків на суд до Москви
|13:41 10.04.2019
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|Крым
Уряд виділить кошти на поїздку родичів військовополонених українських моряків для участі в судових засіданнях у Москві протягом 15-17 квітня.
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Рідні поїдуть туди (на суд над українськими моряками в Москві протягом 15-17 квітня – ред.) представляти, у тому числі, позицію держави, щоб ще раз усі знали, що ми боремось за наших хлопців, за кожного політв’язня, за кожного військовополоненого, і обов’язково вони будуть вдома", - зазначила Омбудсмен, подякувавши при цьому Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману за вирішення фінансового питання поїздки родичів військовополонених до Москви.
При цьому Гройсман запевнив, що уряд буде використовувати всі механізми для захисту своїх громадян – військовополонених.
Судові засідання з розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою щодо військовополонених українських моряків відбудуться наступного тижня - орієнтовно 16-17 квітня.
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