Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
|13:21 10.04.2019
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|Грузия
Приговор бывшему министру обороны и экс-главе департамента по исполнению наказаний Минюста Грузии Бачо Ахалая остался в силе.
Верховный суд Грузии отказался рассматривать его жалобу на приговор по делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, согласно которому он получил 10 лет тюрьмы, пишет Вестник Кавказа со ссылкой на сообщение сайта Генеральной прокуратуры.
Тбилисский городской суд в октябре 2014 года признал Ахалая виновным в пытках заключенных и злоупотреблении служебным положением, а в июле 2018 года Тбилисский апелляционный суд оставил этот приговор в силе. На основе закона "Об амнистии" приговор Ахалая был сокращен до 7 лет и 6 месяцев.
По делу о "навтлугской спецоперации" также проходили бывшие сотрудники департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Леван Кардава и Георгий Мазмишвили, которые впоследствии получили 11 лет и 3 месяца тюрьмы за умышленное убийство трех человек. Еще одного обвиняемого – бывшего главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии Мегиса Кардава, приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Дело о "навтлугской спецоперации" состоит из двух эпизодов. Первый из них касается спецоперации у Навтлугского автовокзала, где в январе 2006 года были ликвидированы трое молодых людей, а второй - избиения заключенных. Следствие тогда заявило, что молодые люди собирались организовать массовый побег заключенных из тюрьмы. Во время "навтлугской спецоперации" были ликвидированы брат заключенного Гии Горгадзе – Шота Горгадзе, а также двое его друзей - Роман Сурманидзе и Марад Артмелидзе. Спецоперация была проведена под руководством на то время главы департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Даты Ахалая (брата Бачо Ахалая).
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