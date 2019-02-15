Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии

13:21 10.04.2019 0 комментариев Грузия

Приговор бывшему министру обороны и экс-главе департамента по исполнению наказаний Минюста Грузии Бачо Ахалая остался в силе. 

Верховный суд Грузии отказался рассматривать его жалобу на приговор по делу о "навтлугской спецоперации" 2006 года, согласно которому он получил 10 лет тюрьмы, пишет Вестник Кавказа со ссылкой на сообщение  сайта Генеральной прокуратуры.

Тбилисский городской суд в октябре 2014 года признал Ахалая виновным в пытках заключенных и злоупотреблении служебным положением, а в июле 2018 года Тбилисский апелляционный суд оставил этот приговор в силе. На основе закона "Об амнистии" приговор Ахалая был сокращен до 7 лет и 6 месяцев.

По делу о "навтлугской спецоперации" также проходили бывшие сотрудники департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Леван Кардава и Георгий Мазмишвили, которые впоследствии получили 11 лет и 3 месяца тюрьмы за умышленное убийство трех человек. Еще одного обвиняемого – бывшего главу департамента Военной полиции министерства обороны Грузии Мегиса Кардава, приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Дело о "навтлугской спецоперации" состоит из двух эпизодов. Первый из них касается спецоперации у Навтлугского автовокзала, где в январе 2006 года были ликвидированы трое молодых людей, а второй - избиения заключенных. Следствие тогда заявило, что молодые люди собирались организовать массовый побег заключенных из тюрьмы. Во время "навтлугской спецоперации" были ликвидированы брат заключенного Гии Горгадзе – Шота Горгадзе, а также двое его друзей - Роман Сурманидзе и Марад Артмелидзе. Спецоперация была проведена под руководством на то время главы департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии Даты Ахалая (брата Бачо Ахалая).



Ещё на эту тему:

16:21 13.03.2019
Граждане Грузии попытались продать радиоактивный уран на $2,8 млн
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
19:19 06.12.2018
Поліція затримала зятя чинного президента Грузії
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:12 12.09.2017
Вторая за день попытка ограбить банк в Тбилиси завершилась самоубийством
23:37 03.07.2017
«Воров в законе», депортированных из Украины и Греции, задержали в Грузии
16:40 28.04.2017
МВД Грузии раскрыло схему изготовления фальшивых паспортов для поездок в Европу
15:30 16.03.2017
48 членов «грузинской мафии» задержаны в Испании в ходе масштабной спецоперации
09:35 12.01.2017
В Тбилиси ранен зять президента Грузии
18:19 04.01.2017
Мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил магазин в Батуми
08:15 05.10.2016
В Тбилиси взорван автомобиль грузинского оппозиционера
13:15 29.09.2016
В Тбилиси совершено нападение на банк – ранен полицейский
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
09:41 09.04.2019
В Ереване СНГ обсудит методы борьбы с беспилотниками
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.04.2019
Парламент Болгарии принял отставку министра юстиции на фоне скандала с недвижимостью
12:41 03.04.2019
ЕС одобрил выделение 33 млн евро на проект транзита азербайджанского газа в Болгарию
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
Все новости страны
Греция Греция
12:21 10.04.2019
Греция и Турция проведут политконсультации
12:41 05.04.2019
Греція веде переговори зі США щодо отримання чотирьох катерів Mark V / Фото
08:41 05.04.2019
Сполучені Штати розглядають можливість розширення списку країн, в які вони будуть постачати F-35
18:21 04.04.2019
Греция и Израиль проводили совместные учения, чтобы научиться обходить российские С-400
Все новости страны
Грузия Грузия
13:21 10.04.2019
Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минобороны Грузии
12:41 09.04.2019
За добросусідські відносини з Росією висловилися лише 44% громадян Грузії
17:41 04.04.2019
Грузинские военные получили все заказанные "Джавелины"
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
Все новости страны
Молдова Молдова
08:41 10.04.2019
Більшість жителів Молдови підтримує євроінтеграцію
11:21 04.04.2019
В ЕС обсудят будущее "Восточного партнерства" с Молдовой
10:21 03.04.2019
Президент Молдовы считает, что выполнил свою работу: Дальше пусть решают партии
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
Все новости страны
Россия Россия
18:01 10.04.2019
В России хотят диалога с НАТО и грозят войной из-за Керченского пролива
16:01 10.04.2019
В России "сдвинули вправо" сроки сдачи патрульных ледоколов
15:41 10.04.2019
Около 70 экипажей ЧФ и Каспийской флотилии ЮВО провели масштабные ракетные пуски и артиллерийские стрельбы
15:01 10.04.2019
Представители США и НАТО отказались ехать на Московскую конференцию по безопасности
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 09.04.2019
Бухарест відреагував на заборону в’їзду в Україну лідеру угорців Румунії
09:21 09.04.2019
Екс-президент Румунії постане перед судом за спровоковані сутички та психоз серед населення
12:41 08.04.2019
До берегів Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну
19:41 05.04.2019
В Румунії остаточно засудили сина екс-президента Молдови
Все новости страны
Турция Турция
18:21 10.04.2019
Турция разработала оригинальную авиационную систему наведения
16:21 10.04.2019
У берегів Туреччини знайшли найстаріший корабель на землі / Відео
12:41 10.04.2019
Туреччина не виключає купівлі у Росії ще одного комплексу С-400
09:41 10.04.2019
У США попередили Туреччину про санкції, якщо вона закупить російські С-400
Все новости страны
Украина Украина
18:41 10.04.2019
ФГВФО продав офіс "дочки" російського держбанку ВТБ
17:41 10.04.2019
МИД: Проведение психиатрической экспертизы украинским морякам в РФ нарушает международное право
17:21 10.04.2019
"Дело Веджие Кашка": "Прокуратура" просит для фигурантов до 3,5 года условно
17:01 10.04.2019
Уряд схвалив план дій щодо реалізації курсу в ЄС і НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс