Стосовно 20 військовополонених українських моряків у Росії провели психолого-психіатричну судову експертизу.

Про це у середу, 10 квітня, повідомив адвокат з команди захисників моряків Микола Полозов, передає УНН.

"Стосовно 20 військовополонених українських моряків проведена комісійна комплексна амбулаторна психолого-психіатрична судова експертиза. Стосовно останньої четвірки експертиза відбудеться до кінця поточного тижня", - повідомив Полозов у Facebook.

З його слів, всупереч запереченням захисту, "експертиза все одно була слідством призначена і проведена".

"Також слідство відмовило в задоволенні клопотань всіх адвокатів нашої команди про присутність при проведенні експертизи для надання юридичної допомоги військовополоненим. Ці дії слідства будуть оскаржені", - зазначив адвокат.

Судові засідання з розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою щодо військовополонених українських моряків, з його слів, відбудуться наступного тижня.

"Точні дати поки Лефортовским районним судом Москви не призначені. Орієнтовно 16-17 квітня", - додав Полозов.

Нагадаємо, раніше Україна звернулась до РФ через неприпустимість психіатричної експертизи військовополонених моряків, яку призначили російські слідчі.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували у Криму, згодом їх перемістили до російських СІЗО у Москві.