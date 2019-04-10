Туреччина може купити у Росії ще один комплекс С-400, якщо США відмовляться продавати їй зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це сказав глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі турецького каналу NTV, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у Туреччини є термінова потреба в системі С-400.

"Немає гарантій, що вони продадуть нам Patriot. Я сам питав про це Помпео (держсекретар США Майк Помпео. – Ред.), і він не дав гарантій", - зазначив Чавушоглу.

"Якщо США не продадуть нам Patriot, ми можемо купити другий комплекс С-400 чи іншу систему протиповітряної оборони. Але ми маємо задовольнити наші нагальні потреби", - заявив міністр.

Чавушоглу також заявив, що Туреччина може звернутися до будь-якої іншої країни, якщо США відмовляться поставити їй новітні винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35.

Офіційні особи США вже давно попереджають Туреччину про те, що не дозволять їй придбати винищувачі F-35, якщо вона піде на покупку російської ракетної системи. Раніше Пентагон заявив про припинення постачання Туреччині обладнання для винищувачів F-35.