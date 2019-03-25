Представители МИД Турции и Греции проведут политические консультации в Афинах.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на турецкий МИД.

Делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом и генеральным секретарем МИД Греции Димитриосом Параскевопулосом в рамках регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран проведут переговоры в Афинах 12 апреля.

На переговорах будут обсуждены отношения Турции и Греции, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.