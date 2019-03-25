Греция и Турция проведут политконсультации
|12:21 10.04.2019
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|Греция
Представители МИД Турции и Греции проведут политические консультации в Афинах.
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на турецкий МИД.
Делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом и генеральным секретарем МИД Греции Димитриосом Параскевопулосом в рамках регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран проведут переговоры в Афинах 12 апреля.
На переговорах будут обсуждены отношения Турции и Греции, актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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