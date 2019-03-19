Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии поднято по тревоге и приведено в полную боевую готовность в рамках контрольной проверки.

Об єтом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М-2" совершили 150-км марш на общевойсковой полигон, где им предстоит отработать учебные задачи подготовки и ведения боевых действий. Зенитчики выполнят разведку, сопровождение и поражение воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что расчеты радиолокационных станций будут вести опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах. В учениях примет участие более 1,2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 150 единиц техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, выступающие в роли противника.