Более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе

12:01 10.04.2019 0 комментариев Россия

Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии поднято по тревоге и приведено в полную боевую готовность в рамках контрольной проверки.

Об єтом  агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М-2" совершили 150-км марш на общевойсковой полигон, где им предстоит отработать учебные задачи подготовки и ведения боевых действий. Зенитчики выполнят разведку, сопровождение и поражение воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет", - сказал собеседник агентства.

 Он отметил, что расчеты радиолокационных станций будут вести опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах. В учениях примет участие более 1,2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 150 единиц техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, выступающие в роли противника.



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