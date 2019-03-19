Более тысячи зенитчиков ЮВО подняты по тревоге на Северном Кавказе
|12:01 10.04.2019
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|Россия
Подразделения зенитного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии поднято по тревоге и приведено в полную боевую готовность в рамках контрольной проверки.
Об єтом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе ЮВО.
"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Бук-М-2" совершили 150-км марш на общевойсковой полигон, где им предстоит отработать учебные задачи подготовки и ведения боевых действий. Зенитчики выполнят разведку, сопровождение и поражение воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расчеты радиолокационных станций будут вести опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах. В учениях примет участие более 1,2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 150 единиц техники, а также самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, выступающие в роли противника.
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