ДП «Морський торговий порт (МТП) «Южний» у першому кварталі 2019 року виконало план обробки вантажів на 102%.

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

В період з січня до березня МТП «Южний» опрацював 3,05 млн тонн вантажів, з яких понад 73% — на експорт. Найбільше перевантажено руди (1,87 млн тонн), коксівного вугілля (331,6 тис. тонн), чавуну (257,9 тис. тонн) та ГБЗ (250,2 тис. тонн). Кількість суднозаходів зросла на 29%.

«Завдяки успішній роботі у березні, коли перевалка склала 1,265 млн тонн (+28% до плану), вдалося збалансувати показники, і за результатами кварталу перевиконати виробничий план та показники 2018 року. Найбільші темпи зростання показали експорт (+25%) та транзит (+16%) залізорудної сировини. Портовики обробили 63 балкера, половина з яких судна типу Capesize та Panamax. В середньому, щодоби ДП «МТП «Южний» опрацьовує понад 40 тис. тонн вантажів та майже 500 одиниць напіввагонів. Таку стабільну роботу державного стивідора ми плануємо підтримувати протягом року», — зазначив в.о. директора ДП «МТП «Южний» Анатолій Яблунівський.

ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5-9 і №38 морського порту «Южний». У компанії працюють 2,7 тис. співробітників.

Держстивідор у 2018 році збільшив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 6,3% — до 12,3 млн тонн. Опрацьовано 212 суден, чверть з яких склав великотоннажний флот дедвейтом понад 175 тис. тонн.