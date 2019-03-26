Крымские оккупанты решили подсчитать и "моральный ущерб" за "насильственную украинизацию"

11:21 10.04.2019 0 комментариев Крым

Созданная т.н. "госсоветом" оккупированного Крыма рабочая группа по анализу "ущерба", нанесенного Крыму "за период нахождения в составе Украины", также займется оценкой морального вреда для крымчан. 

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель группы, "первый вице-спикер" оккупационного крымского "парламента" Ефим Фикс, пишет РИА Новости.

Фикс отметил, что члены рабочей группы будут "рады принять предложения, аргументы, которые помогут в этой работе". 

Предатель Украины также рассказал, что привлеченные к работе в группе "крымские ученые" заинтересовались "подсчетом ущерба", потому что для них это "очень хороший материал для аналитики, для разработки экономических программ и анализа ситуации, которая была".

Т.н. "первый вице-спикер" также рассказал, что в рабочую группу вошли более 20 человек. 

"Это специалисты по каждому направлению нашей деятельности. Конечно, они будут привлекать для решения этих вопросов своих экспертов", — пояснил он. 

Фикс сообщил, что после того, как крымский и севастопольский парламенты завершат работу, ее результаты в Госдуме объединят в один документ. 

"Важно, чтобы те показатели, которые наши ученые заложат в предварительный документ, были аргументированы, объективны, точны, чтобы у нас не возникло никаких конфликтов в этой ситуации. Одна неточная цифра потянет за собой недоверие ко всему материалу", — подчеркнул он. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать "экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины", чтобы потребовать от Киева их возместить.



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