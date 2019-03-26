Созданная т.н. "госсоветом" оккупированного Крыма рабочая группа по анализу "ущерба", нанесенного Крыму "за период нахождения в составе Украины", также займется оценкой морального вреда для крымчан.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель группы, "первый вице-спикер" оккупационного крымского "парламента" Ефим Фикс, пишет РИА Новости.

Фикс отметил, что члены рабочей группы будут "рады принять предложения, аргументы, которые помогут в этой работе".

Предатель Украины также рассказал, что привлеченные к работе в группе "крымские ученые" заинтересовались "подсчетом ущерба", потому что для них это "очень хороший материал для аналитики, для разработки экономических программ и анализа ситуации, которая была".

Т.н. "первый вице-спикер" также рассказал, что в рабочую группу вошли более 20 человек.

"Это специалисты по каждому направлению нашей деятельности. Конечно, они будут привлекать для решения этих вопросов своих экспертов", — пояснил он.

Фикс сообщил, что после того, как крымский и севастопольский парламенты завершат работу, ее результаты в Госдуме объединят в один документ.

"Важно, чтобы те показатели, которые наши ученые заложат в предварительный документ, были аргументированы, объективны, точны, чтобы у нас не возникло никаких конфликтов в этой ситуации. Одна неточная цифра потянет за собой недоверие ко всему материалу", — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать "экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины", чтобы потребовать от Киева их возместить.