Дислоцированные в оккупированном Крыму боевые расчеты подразделений зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа приступили к учению по отражению ракетного удара условного противника.

Об этом сообщил паресс-служб Южного военного округа, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сначала был совершен марш в район стартовых позиций, после чего был выполнен комплекс задач по приведению систем в боевое положение, затем расчеты С-400 провели поиск и захват контрольной цели. В этой роли выступили тактические бомбардировщики Су-24.

В ходе следующих этапов учения были проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям, сообщили в пресс-службе.

Для отражения массированного ракетного удара по району позиций "Триумфов" были применены подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Поразив баллистические ракеты "противника", расчеты ЗРК отработали оперативную смену стартовых и огневых позиций.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, в органах военного управления, соединениях и воинских частях ЮВО стартовал первый этап комплексной контрольной проверки за зимний период обучения. Ее цель — оценить уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники, обеспеченность материально-техническими ресурсами. По результатам контрольной проверки будут выставлены оценки более 100 соединениям и воинским частям округа.

Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля текущего года.