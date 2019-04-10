Сьогодні уряд розгляне нові торговельні санкції проти РФ
|10:41 10.04.2019
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|Украина
Кабінет міністрів під час засідання 10 квітня розгляне питання розширення торговельних санкцій проти РФ.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на програму засідання уряду.
Засідання уряду, на якому будуть розглядатися торговельні санкції проти Росії, розпочнеться об 11.00.
Повідомляється, що серед іншого Кабмін розгляне проект постанови "Про внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації".
Доповідачем з цього питання є перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Стапан Кубів.
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