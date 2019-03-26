В оккупированном Крыму пройдет суд по первому делу о "недоносительстве" ФСБ

10:21 10.04.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Россией  Крыму 10 апреля состоится первое заседание суда по первому на полуострове уголовному делу о так называемом "недоносительстве".

Как сообщает крымский адвокат Эмиль Курбединов, заседание состоится в 9:30 в Киевском районном суде Симферополя, пишут Новости Крыма.

«Обвиняемый по этому делу Осман, – вины не признает. Его обвиняют в том, что он «не донес» в ФСБ на брата жены, якобы достоверно зная, что тот воюет в Сирии против интересов России. Ст. 205.6 Уголовного кодекса России – до одного года лишения свободы. Этот «пробный шар» во многом повлияет на дальнейшее применение данной уголовной статьи. Не пошел на сотрудничество со следствием – вот тебе статья за «недонос»! – написал Курбединов в Фейсбуке.

В ноябре 2018 года в оккупированном Крыму возбудили первое уголовное дело о недоносительстве ФСБ России.

Как сообщалось, в мае 2016 года у крымского татарина, имя которого адвокаты, представляющие его интересы, не стали называть, прошли первые обыски, была изъята техника. По версии следствия, он знал о том, что брат его супруги находится в Сирии, однако не сообщил в правоохранительные органы и продолжал с ним общение.

В оккупированном Россией  Крыму это прецедент после принятия поправок в российское законодательство в рамках так называемого «пакета Яровой». Статья о недоносительстве предполагает ответственность в виде штрафа до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года.



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