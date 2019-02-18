На реконструкцию "Ялтинской трассы" оккупанты просят у России 103 млрд рублей

10:01 10.04.2019 0 комментариев Крым

Стоимость реконструкции трассы на Южный берег оккупированного Крыма может составить около 103 млрд рублей. 

Такие данные на своей странице в Facebook опубликовал глава оккупационных "властей" Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.

«Направлены предложения в правительство РФ по ремонту и расширению Ялтинской трассы, которая будет включать в себя наличие 22 транспортных развязок на разных уровнях, что позволит избежать пробок на трассе. Также будут проведены противооползневые работы на данной трассе до границы Севастополя. Предварительный объем по ценовому аудиту, который мы уже прошли в федеральном центре, составляет около 103 млрд рублей», – сообщил Аксенов.

По его словам, план проведения работ должен быть согласован с правительством России и минтрансом до 1 июля 2019 года. Как только этот этап будет пройден, будет принято решение по источнику финансирования.

Аксенов отметил, что оккупированный Россией Крым до 2024 года получит 18,5 млрд рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Он отметил, что отдельные программы также будут по дорожному строительству. При этом "правительство" оккупированного Крым передает направление Симферополь – Ялта до Севастополя, автомобильные дороги Симферополь – Джанкой, Симферополь – Армянск, Симферополь – Евпатория в "федеральную собственность", соответственно, эти дороги будет обслуживать Росавтодор.

Издание отмечает, что "министерство транспорта" оккупированного Крыма и "Федеральное дорожное агентство" заключили соглашение о финансировании ремонта дорог полуострова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно ему, в этом году оккупированный Крым получит 1,848 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. 



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