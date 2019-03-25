У США попередили Туреччину про санкції, якщо вона закупить російські С-400

09:41 10.04.2019 0 комментариев Турция

Сенатор-республіканець Джим Інгоф та сенатор-демократ Джек Рід попередили Туреччину про те, що закупівлі російських систем ПРО С-400 та надновітніх американських літаків F-35 несумісні.

На цьому законодавці наголосили в вівторок у публікації в New York Times, повідомляє Укрінформ.

"До кінця року Туреччина матиме у себе або винищувачі F-35, або російську систему протиракетної оборони S-400. Але не буде так, що вона отримає і одне, і друге. Вибір президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана матиме глибокі наслідки для позиціювання його країни у світі, відносин зі Сполученими Штатами та статусу в НАТО", - зауважили сенатори.

Вони підкреслили, що намір Туреччини прийняти на озброєння російський комплекс С-400 є несумісним з її зобов'язаннями перед НАТО, що також має потенційний негативний вплив на спроможність Анкари гармонійно взаємодіяти із союзниками.

"Купівля С-400 створила б неприйнятний ризик, оскільки радарна система цього комплексу може дати можливість росіянам отримувати дані про те, як діють F-35", - зауважується в публікації.

Законодавці зазначають, що Туреччина могла би прийняти на озброєння американські системи ПРО Patriot. Але якщо президент Ердоган все ж таки віддасть перевагу С-400, Вашингтон буде змушений запровадити санкції проти Анкари, як того вимагає закон "Акт протидії противникам Америки через санкції".

Як зауважили сенатори, санкції боляче вдарять по турецькій економіці, звузять для Туреччини міжнародні ринки та відлякають прямі іноземні інвестиції. Крім того, це матиме вплив на аерокосмічну й оборонну промисловість країни, застерегли американські законодавці.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган провів переговори з Володимиром Путіним у Москві, де обговорив низку спільних проектів, у тому числі щодо закупівлі озброєння.



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