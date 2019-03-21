Учения проводимые оккупантами в Черном море могли стать причиной массовой гибели дельфинов
|09:21 10.04.2019
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|Крым
18 дельфинов погибли у берегов поселка Кача, что на Северной стороне аннексированного Россией Севастополя. При этом 15 из них — детеныши.
Об этом написала «Севастопольская газета», передает QHA
Местные жители говорят, что тела погибших животных словно посечены ножом. Поначалу было предположение, что дельфины попали под винты какого-то судна, как это бывало ранее.
Но затем появилась версия о расположенной в двух километрах от берега устрично-мидийной ферме, которая оказалась на пути традиционной миграции дельфинов.
Хотелось бы, чтобы к нам приехали биологи и опровергли наши предположения относительно устрично-мидийной фермы. Но пока все мы уверены, что это именно так, — рассказала журналистам жительница Качи Ирина.
Со своей стороны владелец мидийной фермы в море у Качи Сергей Таткополностью отрицает причастность своего предприятия к случившемуся — такого рода фермы не снабжены никакими сетями, тросами и тем более металлическими деталями.
По его мнению, виновниками гибели дельфинов могут быть либо рыбаки, расставляющие свои сети, либо российские военные, проводящие учения как раз в этом районе.
«Севастопольская газета» отметила еще одну важную деталь. Жители поселка возмущены тем, что качинский «муниципалитет» не убирает разлагающиеся дельфиньи туши с пляжа. Они допускают, что «власти» просто ждут большого шторма, чтобы мертвых животных смыло в море.
По состоянию на 19 марта с начала года в Крыму были найдены 29 мертвых китообразных. Только за 17 дней марта зафиксирована гибель 22 животных. Из них у 20-ти присутствуют повреждения, свидетельствующие о гибели в орудиях лова рыбы, еще две особи находились уже на поздней стадии разложения, поэтому установить причины их смерти не удалось.
Эксперт Юрий Медовар говорил о том, что незаконно возведенный РФ Керченский мост отрицательно влияет на экологию Черного и Азовского морей и соединящего их Керченского пролива — в результате дельфины погибают из-за нарушения водообмена и качества воды.
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