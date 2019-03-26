Фінський президент Саулі Нііністьо заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що Кремль сам винний в санкціях, які після анексії Криму ввели інші країни.

Про це повідомляє видання Yle із посиланням на заяву, яку зробив у вівторок президент Фінляндії під час зустрічі зі своїм колегою з РФ в Санкт-Петербурзі на форумі, присвяченому Арктиці, передає УНН.

“Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив російському президенту Володимиру Путіну, що Росія сама винна в санкціях, які проти неї ввели після анексії Криму”, — йдеться в повідомленні.

Фінський лідер, зокрема, підкреслив, що санкції буду діяти, доки позиція Кремля не зміниться.

У свою чергу, Володимир Путін відповів, що форум присвячений Арктиці та підкреслив, що не хотів би, щоби через “не прийняті вчасно міри або злочинну бездіяльність Арктика перетворилася в щось на кшталт Криму, а Крим — на пустелю”.

Також Путін додав, що РФ має через санкції “значно менші” збитки, ніж Європа.

Нагадаємо, що президент Фінляндії з Путіном обговорить Раду Європи та українських моряків.

Як повідомлялося раніше, спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час зустрічі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Морі Паска заявила, що Росія розглядає можливість виходу з Ради Європи.