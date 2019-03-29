Євроінтеграційний вектор розвитку країни включаючи вступ до ЄС підтримують 53% громадян Молдови.

Такі дані останнього соціологічного опитування, проведеного компанією IMAS, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Згідно з оприлюдненими результатами опитування, якби наступної неділі відбувся референдум про приєднання Молдови до Євросоюзу, 53% громадян проголосували б за це рішення, у той час як інтеграцію в Євразійський економічний союз підтримують 47% респондентів.

За підсумками опитування також з'ясувалося, що близько 29% громадян Молдови виступають за об'єднання країни з Румунією, а 58% - проти, решта не визначилися з вибором.

Опитування було проведено в середині березня, в ньому взяли участь 1793 особи, рівень похибки становить 2,8%.

