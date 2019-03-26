Держдеп спробував пояснити різницю між Ізраїлем та Голанськими висотами і анексією Криму Росією

08:21 10.04.2019 0 комментариев Крым

Адміністрація США вважає неможливим порівнювати ситуацію з Ізраїлем та Голанськими висотами і анексією Криму Росією.

Про це заявив у вівторок держсекретар Майкл Помпео на слуханнях в одному з підкомітетів комітету з асигнувань Сенату США, передає УНН.

Його попросили викласти думку американської дипломатії про наявність паралелей між претензіями Ізраїлю на Голанські висоти та анексію Криму Росією. “Немає більш різних ситуацією, ніж ці”, — заявив Помпео.

“Ізраїль опинився з Голанськими висотами після того, як зазнав нападу. Вони (ізраїльтяни) оборонялися, існував ризик вторгнення (в єврейську державу)”, — продовжував держсекретар, стверджуючи, що Ізраїль був змушений “захопити Голанські висоти”, щоб “продовжувати захищати себе” від Сирії.

Помпео виступив з твердженням, що “Росія, навпаки, ні від кого не оборонялася” та “вирішила вибрати момент, щоб захопити територію у народу, який не уявляв для неї ніякої загрози”. Йому було поставлено питання, чи означає така постановка питання, що адміністрація Трампа допускає в принципі захоплення під час військових дій території країни, яку Вашингтон визнав агресором.

За словами держсекретаря, “це лише питання практичної політики”. “Виходить так, що агресія не тягне за собою ніякої розплати. Припустимо, ви вчинили напад, яке завершилося невдачею, і у вас відняли частину вашої землі. А потім ви отримуєте цю землю назад”, — навів приклад Помпео, назвавши це поганим прецедентом.

Держсекретареві задали уточнююче запитання, чи означає це, що, слідуючи подібній логіці, США могли б забрати собі Ірак після вторгнення Саддама Хусейна до Кувейту. Помпео відповів, що міг би навести десятки прикладів на підтримку викладеної вище позиції.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки можуть офіційно визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Це вже не перше рішення Трампа, що стосується Ізраїлю. У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив уряду США почати підготовку переносу туди посольства США.

Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.



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