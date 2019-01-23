Рідні та близькі в'язнів Кремля звернулися із проханням до депутатів ПАРЄ

08:01 10.04.2019 0 комментариев Украина

Рідні та близькі понад півсотні українців, що є політичними в’язнями та утримуються у Росії, звернулися із відкритим листом до всіх депутатів у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Центра Громадянських Свобод у Facebook.

"З болем та жалем спостерігаємо спроби Росії повернутися до ПАРЄ, не виконуючи вимог Асамблеї, що містяться у її резолюціях", йдеться у листі із нагадуванням про звіт депутата Тіні Кокса, що має на меті скасування санкційного механізму. Автори наголошують, що схвалення такої пропозиції дасть Москві змогу "уникнути відповідальності за те, що вона зробила із нашими близькими".

"Така реформа для когось означатиме політичне рішення, а для нас – втрату надії. Ми закликаємо вас шукати таке рішення, яке передбачало би дії Росії – звільнення політичних в’язнів у РФ, в окупованому Криму та тих, кого затримали на Донбасі".

Під документом стоять підписи родичів 55 політв’язнів, об’єднаних у Асоціацію політичних в’язнів Кремля та ГО "Звільнення з полону". Вони нагадують, що це не повний список політв’язнів – у Росії утримується щонайменше 97 осіб із таким статусом, а також є понад 120 військовополонених та цивільних заручників у окупованому Донбасі.

"Для когось це просто імена. Для нас це – чоловіки та жінки, брати, сестри або діти", підкреслюють автори листа.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter піддав сумніву логіку Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда з приводу повернення Росії до Ради Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи затвердила проведення термінових дебатів на тему ”Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики для майбутнього”, проти яких виступила українська делегація.

"За" проведення термінових дебатів проголосували 112 парламентарів, "проти" - 43, "утрималися" - 12.

Термінові дебати мають відбутися у середу, 10 квітня.



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